Новости

Туризм 2026, последние новости
С 1 марта в России изменяются правила авиаперелётов: что нужно знать пассажирам
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
Все материалы сюжета

Золото теряет блеск: Марк Мобиус отказался вкладываться в золото на максимуме

Известный инвестор Марк Мобиус выразил мнение, что привлекательность золота снизилась после значительного скачка цен, согласно публикации Bloomberg. Он подчеркнул, что на текущих уровнях стоимость драгметалла чрезмерно высока, отметив: «Покупать золото сейчас я бы точно не стал».

Однако, несмотря на скептическое отношение, Мобиус готов пересмотреть свою позицию, если цена упадет примерно на 20%. Инвестор также указал на вероятность укрепления доллара, которое способно дополнительно снизить интерес инвесторов к золоту.

Читайте также:

Серебро бьет рекорды роста (+29%), золото укрепляется на 6% с начала 2026 года
15 января 2026
Бычье ралли на рынках драгметаллов: серебро и золото взлетели вверх
14 января 2026

Напомним, с начала 2026 года золото подорожало на 6%, до $4652 за тройскую унцию,  а серебро на 29%, до $93,4 за унцию.

По итогам 2025 года рынки драгоценных металлов пережили настоящее бычье ралли, показывая значительно больший рост, чем другие активы. Цена золота выросла на 64%, достигнув отметки $4317 за тройскую унцию против стартовых $2624. Платина и палладий увеличились вдвое, а главной сенсацией стал феноменальный взлет серебра, которое подорожало сразу в 2,5 раза — с $28 до $71 за унцию. Причины стремительного роста – политическая и экономическая неопределённость, падение ставок Федерального резерва США и активное накопление запасов центральными банками.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес