Золото теряет блеск: Марк Мобиус отказался вкладываться в золото на максимуме

Известный инвестор Марк Мобиус выразил мнение, что привлекательность золота снизилась после значительного скачка цен, согласно публикации Bloomberg. Он подчеркнул, что на текущих уровнях стоимость драгметалла чрезмерно высока, отметив: «Покупать золото сейчас я бы точно не стал».

Однако, несмотря на скептическое отношение, Мобиус готов пересмотреть свою позицию, если цена упадет примерно на 20%. Инвестор также указал на вероятность укрепления доллара, которое способно дополнительно снизить интерес инвесторов к золоту.

Напомним, с начала 2026 года золото подорожало на 6%, до $4652 за тройскую унцию, а серебро на 29%, до $93,4 за унцию.

По итогам 2025 года рынки драгоценных металлов пережили настоящее бычье ралли, показывая значительно больший рост, чем другие активы. Цена золота выросла на 64%, достигнув отметки $4317 за тройскую унцию против стартовых $2624. Платина и палладий увеличились вдвое, а главной сенсацией стал феноменальный взлет серебра, которое подорожало сразу в 2,5 раза — с $28 до $71 за унцию. Причины стремительного роста – политическая и экономическая неопределённость, падение ставок Федерального резерва США и активное накопление запасов центральными банками.