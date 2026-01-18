Новости

Федеральный бюджет России завершил 2025 год с дефицитом 2,6%

Федеральный бюджет России в 2025 году исполнен с дефицитом в 2,6% ВВП, подтвердил министр финансов Антон Силуанов в интервью Интерфаксу. Этот показатель соответствует последнему плановому уровню, утвержденному осенью предыдущего года.

Первоначально законом предусматривался дефицит в размере 0,5% ВВП, однако весной этот показатель вырос до 1,7%, а осенью окончательно закреплен на отметке 2,6%.

За первые 11 месяцев года предварительные данные Министерства финансов показывали дефицит в 2% ВВП, составивший около 4,276 триллиона рублей. Позже Федеральное казначейство скорректировало сумму до 4,011 триллионов рублей.


