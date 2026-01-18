Новости

С 1 марта в России изменяются правила авиаперелётов: что нужно знать пассажирам
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
С 1 марта в России изменяются правила авиаперелётов: что нужно знать пассажирам

16 января 2026
16 января 2026

С 1 марта в России вступают в силу новые правила авиаперелётов, которые предусматривают следующие изменения:

1. Авиаперевозчики обязаны заранее информировать пассажиров об условиях перелёта, порядке изменения билета, отказа от перевозки и возврата денежных средств, включая случаи болезни и иных вынужденных обстоятельств.

2. Для семей с детьми вводится обязанность предоставлять детям до 12 лет и сопровождающим их пассажирам соседние места на борту без дополнительной платы с чётким описанием порядка предоставления таких мест.

3. Устраняется правовая неопределённость по вопросу вынужденного отказа от перелёта: пассажир получает право на возврат денег при задержке рейса более чем на 30 минут от времени, указанного в билете.

4. Подробно регламентируются обязанности перевозчика по обеспечению пассажиров водой, питанием и размещением при задержках рейсов.

Изменения направлены на повышение ясности и предсказуемости прав пассажиров и обязанностей авиакомпаний, а также на снижение конфликтных ситуаций между пассажирами и авиакомпаниями за счёт единых правил для всех.


