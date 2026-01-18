Рекорд семейной ипотеки: в декабре выдали 104 тысячи кредитов на 808 млрд рублей

В декабре 2025 года банки выдали рекордные 104 тысячи семейных ипотек на сумму 808 миллиардов рублей — это абсолютный максимум за всю историю программы, сообщает аналитический центр ДОМ.РФ.

Всего в последний месяц года было предоставлено 161 тысяча ипотечных кредитов, что на 53% выше показателя ноября, а общий объем выдач вырос на 61% — до 808 миллиардов . Это максимальные показатели за последние полтора года по количеству и с октября 2023 года по объему, передаёт ТАСС.

Основным драйвером роста стал спрос на ипотеку с господдержкой: 114 тысяч кредитов на сумму 661 миллиард рублей. Из них семейная ипотека составила 104 тысячи кредитов (+70% по сравнению с ноябрем) на сумму 605 миллиардов рублей (+69%). Доля семейной ипотеки в общем объеме выдач достигла 75%.

Всплеск активности связан с предстоящим с февраля 2026 года введением обязательного участия супруга в качестве созаемщика по программе семейной ипотеки, а также новостями о возможных изменениях условий программы.

Аналитики отмечают, что такой высокий объем выдач в декабре является аномальным и приведет к снижению выдач в последующие месяцы. Кроме того, с 1 января снизился уровень возмещения банкам, что также замедлит ипотечное кредитование в первом полугодии 2026 года.

Ранее крупные банки, включая Россельхозбанк и Т-Банк, начали временно приостанавливать выдачу семейной ипотеки в связи с подготовкой к переходу на новые правила, которые вступят в силу с 1 февраля. Представители банков сообщили, что пауза продлится около недели-полторы. Эксперты поясняют, что процесс одобрения льготной ипотеки сложен и длителен. Кроме того, в публичном пространстве активно обсуждается закон, который существенно изменит правила выдачи семейной ипотеки.