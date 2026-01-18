Выплату участникам СВО в Иркутской области увеличили до 2,4 млн рублей

Единовременную выплату при заключении контракта с Министерством Обороны РФ в Иркутской области в январе 2026 года увеличили. Теперь она составляет 2,4 млн рублей.

«Это серьезная поддержка со стороны региона, знак уважения и благодарности тем, кто принимает ответственное решение встать в ряды защитников России. Напомню, помимо региональной выплаты, при подписании контракта действует единовременная федеральная выплата 400 тысяч рублей», – рассказал мэр Руслан Болотов.

Кроме этого, находясь в зоне СВО, военнослужащий получает от 220 тысяч рублей ежемесячно.