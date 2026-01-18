Новости

Туризм 2026, последние новости
С 1 марта в России изменяются правила авиаперелётов: что нужно знать пассажирам
Безвиз меняет тренды: жители Приангарья на новогодние праздники активно летали в Китай
Половина всех новогодних бронирований жилья в России была спонтанной
Все материалы сюжета

Выплату участникам СВО в Иркутской области увеличили до 2,4 млн рублей

Единовременную выплату при заключении контракта с Министерством Обороны РФ в Иркутской области в январе 2026 года увеличили. Теперь она составляет 2,4 млн рублей.

«Это серьезная поддержка со стороны региона, знак уважения и благодарности тем, кто принимает ответственное решение встать в ряды защитников России. Напомню, помимо региональной выплаты, при подписании контракта действует единовременная федеральная выплата 400 тысяч рублей», – рассказал мэр Руслан Болотов.

Кроме этого, находясь в зоне СВО, военнослужащий получает от 220 тысяч рублей ежемесячно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес