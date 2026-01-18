Новости

Трубу прорвало в иркутском Первомайском: дома остались без воды, улица затоплена

В микрорайоне Первомайский в Иркутске прорвало трубу. В настоящее время специалисты устраняют повреждение на сетях водоснабжения, сообщили в мэрии.

В результате аварии вода вышла на проезжую часть. Без воды остались ЖК «Сокол», ЖК «Стрижи» и дома № 23, 88 и 89 – сейчас подача воды возобновлена.

Сотрудники «Водоканала» восстанавливают схему водоснабжения, дома переключены на другую линию. Работники МУП «Иркутскавтодор» устраняют последствия выхода воды, производят очистку проезжей части.

Следователи по факту происшествия проводят проверку, которую контролирует региональная прокуратура.


