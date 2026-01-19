Названы самые убыточные акции по итогам 2025 года: главное за выходные

За прошедшие выходные стало известно следующее: доллар при Трампе обесценился, озвучены самые убыточные акции по итогам 2025 года, в РФ изменятся требования к земельным участкам, а в Иркутской области произошел пожар в торговом центре. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Обесценивание доллара

Аналитики подсчитали, как изменился доллар во время второй администрации Дональда Трампа. Оказался, что он обесценился почти на 3%. Этому поспособствовала динамика инфляции, которая то ускорялась, то замедлялась, а также смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы.

Самые убыточные акции

Эксперты назвали самые убыточные акции по итогам 2025 года. В их число вошло несколько представителей IT-сектора – «Диасофт», «Группа Позитив», «Группа Астра» – и золотодобывающая компания «Лензолото». Кроме того, желаемой прибыли не принесли акции шеринга – «Каршеринг Руссия», «ВУШ Холдинг».

Новые требования к землям

Власти России планируют в этом году уточнить требования к земельным участкам, включаемым в границы территории садоводства, а также упростить процедуру оформления прав на общее имущество СНТ. В частности, планируется разрешить включать в уже созданные садоводства участки, принадлежащие лицам, которые не являются учредителями товарищества. В настоящее время это запрещено.

Пожар в ТЦ

В выходные в городе Ангарске Иркутской области на улице Чайковского загорелся торговый центр «Автомир». Пламя удалось локализовать на 3 тысячах квадратных метров. На месте работали порядка 60 огнеборцев и 14 единиц техники. Открытого горения нет. Во время пожара в здании находились люди – удалось спасти пять человек, погибших и пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.

Коммунальная авария

В микрорайоне Первомайский в Иркутске накануне прорвало трубу. В результате аварии вода вышла на проезжую часть. Без воды остались ЖК «Сокол», ЖК «Стрижи» и дома № 23, 88 и 89 – подача оперативно возобновилась. Были организованы ремонтные работы силами «Водоканала». Работники МУП «Иркутскавтодор» производили очистку проезжей части. Следователи по факту происшествия проводят проверку, которую контролирует региональная прокуратура.