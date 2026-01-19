В Иркутской области 19-20 января ожидаются аномально сильные морозы до -55°

В Иркутской области в ближайшие дни ожидается резкое понижение температуры. Согласно данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19-20 января по региону прогнозируются сильные морозы с минимальной температурой воздуха от -42° до -47°, а в северных и верхнеленских районах – от -50° до -55°.

В Иркутске: переменная облачность, временами небольшой снег, ветер переменный 1-6 м/с, температура ночью -36,-38°, в пригородной зоне до -41°, днем -28,-30°.

На озере Байкал: переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо- западный 6-11 м/с, местами порывы 16-21 м/с, температура ночью -28,-33°, при прояснении до -38°, днем - 25,-30°.

Синоптики прогнозируют переменную облачность, местами небольшой снег и туман. На дорогах сохранится снежный накат. Спасатели предупреждают о повышенных рисках повреждения линий связи, отключений электроэнергии, техногенных пожаров и дорожно-транспортных происшествий.