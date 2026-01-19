Партия «Единая Россия» определилась с кандидатами, которые будут представлять её федеральный список на предстоящих выборах в Государственную Думу, запланированных на сентябрь текущего года. Об этом сообщили сразу несколько источников, знакомых с ситуацией и приближённых к администрации Президента, передаёт РБК.

Согласно представленной информации, первым номером федерального списка станет председатель партии и заместитель Председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев. Второе место займёт Министр иностранных дел Сергей Лавров, третий номер отведён врачу Марьяне Лысенко, Герою Труда, четвертым кандидатом выступит Герой России, командир Юнармейцев Владислав Головин («Струна») и пятым членом списка станет телеведущий, заместитель Генерального Директора ВГТРК Евгений Поддубный, тоже удостоившийся звания Героя России.

Этот выбор отражает изменения в настроениях избирателей и общее улучшение показателей популярности партийных лидеров. Так, согласно последним исследованиям аналитического центра ВЦИОМ, доверие к Дмитрию Медведеву значительно выросло с отрицательных значений в 2021 году (-39…-52%) до положительных сегодня (+6%). Один из информаторов пояснил, что эта позиция усиливает образ партии как силы, поддерживающей действующую власть, поскольку многие избиратели традиционно предпочитают голосовать именно за представителей власти.

Министр иностранных дел Сергей Лавров сохраняет свою высокую популярность уже много лет подряд. Согласно регулярному мониторингу ВЦИОМ, он неизменно входит в тройку самых доверяемых политиков наряду с Президентом Владимиром Путиным. Его поддержка достигает порядка 16%, уступая лишь Путину с показателем около 35%.

Марьяна Лысенко в рамках избирательной кампании призвана укрепить имидж партии среди женщин-избирателей, ведь участие женщины в первой пятёрке стало важным элементом партийной стратегии ещё на предыдущих выборах. Военные командиры, герои операций и публичные деятели вроде Евгения Поддубного обеспечивают поддержку со стороны патриотически ориентированного электората.

Политический консультант Евгений Минченко назвал представленную пятерку лидеров списка «Единой России» «ястребиной», подчеркнув, что такое сочетание свидетельствует о продолжающейся специальной военной операции вплоть до выборов в сентябре. По мнению эксперта, назначение Дмитрия Медведева символизирует его своеобразную политическую реабилитацию после пропущенного избирательного цикла 2021 года. Минченко обратил внимание на значительное снижение антирейтинга Медведева и заметные достижения на должности заместителя председателя Совета Безопасности.

Кроме того, Минченко подчеркнул, что исчезла прежняя репутация Медведева как фигуры с либеральным оттенком, теперь он уверенно утвердил себя как значимый игрок в бюрократической среде и внутри самой партии. Эксперт отметил, что Медведев активно участвует в решении ключевых вопросов внутри партии, демонстрируя высокий уровень вовлеченности в партийную деятельность.