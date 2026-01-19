Иркутская область в тройке регионов Сибири с самым высоким спросом на специалистов по нейросетям

Аналитики российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru изучили спрос на специалистов со навыками работы с нейросетями в Сибири за 2025 год. В целом по стране количество вакансий с таким требованием выросло на 35%, а в Сибирском федеральном округе прирост составил 8%. При этом в Новосибирской области наблюдался максимальный рост числа подобных предложений о работе.

«По сравнению с 2024-м годом спрос на умение работать с нейросетями вырос в целом по стране на 35%, тогда как в СФО прирост был скромнее, +8% год к году. Однако, в Сибири есть и регионы-лидеры, которые показали двузначную динамику спроса: на +109% выросло число вакансий с упоминанием нейросетей в Новосибирской области», – сообщается в исследовании.

На долю Новосибирской области пришлась треть всех сибирских вакансий, требующих навыков работы с ИИ. В тройке лидеров по количеству предложений также находятся Омская и Иркутская области. Наиболее высокие зарплаты специалистам готовы предлагать в Красноярском крае, где медианное предложение составляет 85 тыс. рублей. Чаще всего навык работы с нейросетями требовался в сферах маркетинга, информационных технологий и массмедиа.