ЕС готовит ответные меры на угрозы Трампа из-за Гренландии

Страны Евросоюза рассматривают возможность введения пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран НАТО, которые выступают против его кампании по захвату Гренландии. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на чиновников, участвующих в подготовке ответных мер, передаёт РБК.

Ограничения необходимы Европе для того, чтобы иметь рычаги влияния на ключевых встречах с Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, уточнили собеседники.

Европейские страны стремятся найти компромисс, который бы позволил избежать глубокого раскола в НАТО.

Список пошлин, как узнала газета, был подготовлен еще в 2025 году, но принятие решения заморозили до 6 февраля, чтобы избежать торговой войны. Послы ЕС обсуждали 18 января возобновление рассмотрения этих пошлин вместе с «инструментом против принуждения» (АСI), который может ограничить доступ американских компаний на внутренний рынок.

«В нашем распоряжении есть четкие инструменты для ответных мер <...> [Трамп] использует чисто мафиозные методы <...> В то же время мы хотим публично призвать к спокойствию и дать ему возможность отступить <...> Посыл таков: это метод кнута и пряника», — сказал европейский дипломат, знакомый с обсуждением.

Помощник по французском министерству финансов рассказал, что Париж и Берлин координируют совместный ответ. Их министры должны встретиться 19 января перед встрече с европейскими коллегами в Брюсселе.

«Этот вопрос также придется поднять со всеми партнерами по «Большой семерке» в рамках председательства Франции», — поделился источник.

Однако большинство государств — членов ЕС призывает к диалогу с Трамом, прежде чем делать прямые угрозы, сообщили дипломаты. «Нам нужно снизить градус», — сказал один из дипломатов союза.

19 января в Давосе советники по национальной безопасности западных стран изначально должны были обсуждать ситуацию на Украине и текущие переговоры. Однако тема диалога была пересмотрена, чтобы обсудить кризис вокруг Гренландии, заявили газете два чиновника, знакомые с подготовкой к встрече.

«[Угрозы Трампа] безусловно оправдывают применение АСI, поскольку это был бы классический пример принуждения <...> Но нам нужно использовать время до 1 февраля, чтобы выяснить, заинтересован ли Трамп в поиске выхода из ситуации», — сказал третий европейский чиновник, отметив, что многое будет зависеть от результатов переговоров в Давосе.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ жителей Гренландии становиться частью Америки, назвав это «проблемой самих гренландцев». Напомним, ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ясно обозначил позицию острова, сказав, что регион предпочитает оставаться автономной территорией Дании и не заинтересован присоединяться к Америке. Репортёры поинтересовались мнением Трампа по этому поводу. «Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал он.