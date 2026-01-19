Стоимость зарубежных туров снизилась на 11% в 2025 году

Средняя стоимость зарубежных туров по итогам 2025 года снизилась или осталась на уровне 2024 года, согласно данным опрошенных туроператоров, передаёт газета "Ведомости".

Например, генеральный директор Space Travel и вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян сообщил, что этот показатель снизился на 11% до 95 000 рублей. Такой же средний бюджет зафиксирован у Tez Tour, но там считают, что это на 13% меньше, чем было в 2024 году.

Эксперты связывают это с укреплением курса рубля и увеличением числа рейсов на международных направлениях.

Представитель сервиса бронирования туров и отелей Level.Travel отметил, что за 2025 год средняя стоимость туров по самым массовым направлениям – Египту и ОАЭ – фактически не изменилась, оставшись на уровне 203 000 и 213 000 рублей соответственно. Отдых на Мальдивах также не подорожал и в среднем обходился в 464 000 рублей.



Однако есть и те, кто зафиксировал незначительный рост цен на путешествия за границу. Директор по развитию партнерской сети в сервисе путешествий Tutu Эмиль Зиядинов сообщил, что в их сервисе бюджет поездок за рубеж за год увеличился в среднем на 5% до 187 000 рублей. Представитель Anex добавил, что стоимость туров в Турцию, Египет и Таиланд изменилась минимально, потому что граждане чаще бронируют их заблаговременно, что позволяет зафиксировать лучшие условия.

Ранее сообщалось, что российский рынок выездного туризма сталкивается с трудностями в своем развитии. Как отметил Артур Мурадян, вице-президент Ассоциации туристических операторов России (АТОР) и глава туристической компании Space Travel, внутренний потенциал рынка практически исчерпан.

«17–20 млн поездок — это наш текущий “потолок” при существующих ценах и количестве платежеспособных туристов», — подчеркивает Артур Мурадян.

По его мнению, дальнейшее расширение сектора маловероятно из-за следующих факторов: ограниченная покупательная способность россиян, логистические трудности и отсутствие инфраструктуры, геополитическая неопределенность и проблемы с авиаперевозками.