Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
В Иркутской области 19-20 января ожидаются аномально сильные морозы до -55°
При какой температуре можно не ходить в школу в Иркутской области в морозы
Все материалы сюжета

Ozon вводит штрафы за отсутствие облачного видеонаблюдения в ПВЗ

Читайте также:

Онлайн-продажи захватили пятую часть российского ритейла
23 декабря 2025
Россияне испытывают трудности с доставкой зарубежных посылок
23 декабря 2025

С 1 февраля 2026 года Ozon начнет применять штрафы к владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые не подключили облачное видеонаблюдение. Это следует из обновленных условий договора с партнерами, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель маркетплейса подтвердил изменения в условиях оферты.

Согласно документу, облачное видеонаблюдение станет обязательным для всех ПВЗ формата «Максимум бренда». Для такого типа ПВЗ необходимо помещение от 25 кв. м со входом на первой линии, отделкой в фирменном стиле Ozon и наличием примерочных, говорится в условиях договора.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Маркетплейсы":
Все материалы сюжета (203)


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес