Ozon вводит штрафы за отсутствие облачного видеонаблюдения в ПВЗ

С 1 февраля 2026 года Ozon начнет применять штрафы к владельцам пунктов выдачи заказов (ПВЗ), которые не подключили облачное видеонаблюдение. Это следует из обновленных условий договора с партнерами, с которыми ознакомились «Ведомости». Представитель маркетплейса подтвердил изменения в условиях оферты.

Согласно документу, облачное видеонаблюдение станет обязательным для всех ПВЗ формата «Максимум бренда». Для такого типа ПВЗ необходимо помещение от 25 кв. м со входом на первой линии, отделкой в фирменном стиле Ozon и наличием примерочных, говорится в условиях договора.