Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах

В условиях аномально низких температур администрация Иркутска организовала помощь водителям, столкнувшимся с неисправностями автомобилей на городских дорогах. Специалисты Транспортно-эксплуатационной службы будут курсировать по городу и оказывать содействие тем, кто обратился за поддержкой.

19 января 2026
17 января 2026

«По моему поручению в этой работе задействуют сотрудников МКУ «Транспортно-эксплуатационная служба». Они будут курсировать на машинах по городу и помогать автомобилистам, обратившимся в ЕДДС», – сообщил мэр Руслан Болотов. Для вызова помощи необходимо связаться с Единой дежурно-диспетчерской службой.

Номера телефонов для обращений: 520-112 и 269-783. Диспетчеру нужно сообщить точный адрес своего местонахождения, контактные данные и описать характер неисправности транспортного средства.

Напомним, что в Иркутской области 19-20 января ожидаются аномально сильные морозы до -55°. В Иркутске: переменная облачность, временами небольшой снег, ветер переменный 1-6 м/с, температура ночью -36,-38°, в пригородной зоне до -41°, днем -28,-30°.


/ Сибирское Информационное Агентство /
