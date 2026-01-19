Миронов, Бабаков и Лантратова возглавят список «Справедливой России» на выборах в Госдуму

Список «Справедливой России» на выборах в Госдуму, вероятнее всего, возглавит тройка кандидатов, рассказали три источника «Ведомостей» в партии. По словам трех собеседников «Ведомостей», в нее могут войти лидер партии и фракции Сергей Миронов, его первый заместитель, вице-спикер Госдумы Александр Бабаков, а также глава комитета Госдумы по вопросам развития гражданского общества, общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.



В общефедеральную часть сейчас можно включать до 15 человек. Люди во главе списка получают мандаты априори, как только партия набирает 5% голосов. Но чем меньше кандидатов идет во главе списка, тем больше шансов, что пройдут кандидаты из региональных групп, отмечают два собеседника в Госдуме. Это влияет на их стимул работать ради получения собственного мандата в Госдуме, говорит один из источников.



Впрочем, источники подчеркивают, что в партии пока окончательно не определились со структурой списка.

К примеру, Миронов всегда входит в его общефедеральную часть. Бабаков, руководивший «Родиной» во время образования на основе ее лицензии «Справедливой России», попал в федеральную пятерку в 2021 г. Лантратова, рассказывает один из источников, могла пойти в Госдуму по региональной группе от Челябинской области (как в 2021 г.).

Два собеседника допускают, что на выборы партию может повести и пятерка кандидатов. К примеру, предполагает один из них, туда может войти зампред партии Руслан Татаринов, многие годы работавший с Мироновым, а с осени 2022 г. по 2025 г. участвовавший в спецоперации.

Кто мог бы быть пятым кандидатом, они не уточняют.

Федеральная часть списка из трех человек – это скорее подтверждение единоличного лидерства Миронова, нежели попытка электоральной экспансии, полагает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Окончательное решение о федеральной части списка будет приниматься в апреле.