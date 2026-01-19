Губернаторы обсуждают кандидатов в депутаты Госдумы

Губернаторы почти определились с возможными кандидатами на выборы депутатов Госдумы или консультируются по этому поводу с основными контрагентами, сообщает газета "Ведомости". Как заявил глава Якутии Айсен Николаев, он уже понимает «для себя» кандидатов от Якутии. Аналогичным образом ответили губернаторы Мурманской области Андрей Чибис и Калининградской области Алексей Беспрозванных. По словам главы Башкирии Радия Хабирова, у республики «достаточно крепкий [депутатский] состав в нынешней Госдуме»: «Поэтому сейчас анализируется работа действующих депутатов». По его словам, «какие-то точечные изменения» в депутатском корпусе будут.

Некоторые губернаторы говорят, что еще до конца список кандидатов не ясен. Например, по словам главы Удмуртии Александра Бречалова, пока не определено, кто пойдет от региона в Госдуму: «И я пока не хотел бы озвучивать [фамилии], потому что надо проводить консультации – и мы проводим и с «Единой Россией», и с администрацией президента (АП)».

О проведении консультаций с АП и партиями сказал также глава Томской области Владимир Мазур: «Мы сейчас проводим консультации, встречаемся с кандидатами – и теми, кто хотел бы пойти, и с действующими депутатами». В регионе также «смотрят работу» действующих парламентариев. «Если «Единая Россия» не допустит того, кто был бы непонятным для населения человеком, значит, и губернатор тоже, – заявил «Ведомостям» глава Приморья Олег Кожемяко. – Да и АП скажет, «зачем вы чудите».

Утверждает, что еще идет изучение социологии, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. А глава Орловской области коммунист Андрей Клычков ответил на вопрос о списке кандидатов в регионе так: «Партии будут выдвигать, предлагать кандидатов, а избиратели решат».

Все опрошенные «Ведомостями» губернаторы считают, что основная задача, которая будет стоять перед депутатами Госдумы от региона, – это представлять интересы региона в нижней палате и хорошо знать свой субъект.