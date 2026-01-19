Просрочка по кредитам строительных компаний в России выросла за год на 27%

Объем просроченной задолженности по кредитам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, выданным на строительство, достиг к ноябрю 2025 года 279,3 млрд рублей. Согласно данным Банка России, изученным «Известиями», это на 27% больше, чем годом ранее. При этом общий объем таких кредитов вырос лишь на 10%, что указывает на ухудшение качества долгового портфеля.

«Ухудшение платежной дисциплины связано сразу с несколькими факторами. Рост ключевой ставки до 21% к концу 2024-го года резко увеличил стоимость кредитов для девелоперов и одновременно охладил спрос на новое жилье», – пояснил генеральный директор проектного бюро «Стандарт» Александр Бутримов. По его словам, сокращение денежного потока от продаж затрудняет обслуживание долга.

Дополнительное давление на рынок оказывает снижение спроса на ипотеку из-за высоких ставок и ужесточения условий льготных программ. За 11 месяцев 2025 года банки выдали застройщикам кредитов примерно на 21% меньше, чем за аналогичный период 2024-го. Параллельно компании сталкиваются с ростом издержек на строительные материалы и логистику.

– Рынок продолжит жить. Несомненно, ряд компаний – думаю, 10% от общего числа – будут ждать потрясения, но вала банкротств мы не увидим. Как специалисты, прошедшие 25 лет на рынке жилищного строительства, мы сегодня можем предугадать, у каких проектов, застройщиков могут возникнуть сложности, – завил в интервью Газете Дело основатель группы компаний «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.