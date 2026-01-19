Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
В Иркутской области 19-20 января ожидаются аномально сильные морозы до -55°
При какой температуре можно не ходить в школу в Иркутской области в морозы
Все материалы сюжета

В России расконсервируют старые самолеты

Программа по восстановлению и возвращению в эксплуатацию двенадцати отечественных пассажирских самолетов продлена до 2027 года. Как сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех», речь идет о девяти лайнерах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96, возраст которых оценивается до 30 лет.

На данный момент десять из этих двенадцати воздушных судов уже возвращены в строй и работают у различных заказчиков, включая авиакомпанию Red Wings.

Читайте также:

Прямые авиарейсы из России в Малайзию запустят в 2026 году
19 января 2026
Спрос россиян на отдых в Таиланде вырос на 9%
19 января 2026

«Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками», – отметили в «Ростехе». Оставшиеся два самолета Ту-204 будут переданы эксплуатантам в течение 2026-2027 годов.

Параллельно в России рассматривается возможность возвращения в небо других типов самолетов, включая двухпалубные Boeing 747. По данным источников «Известий», количество таких лайнеров на регулярных маршрутах может удвоиться в ближайшие годы за счет восстановления самолетов, доставшихся авиакомпании «Россия» после банкротства «Трансаэро».

Ранее эксперт заявил о том, что выездной туризм России уперся в потолок. 17-20 млн поездок – это «потолок» при нынешнем уровне цен и количестве платежеспособных туристов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес