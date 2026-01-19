В России расконсервируют старые самолеты

Программа по восстановлению и возвращению в эксплуатацию двенадцати отечественных пассажирских самолетов продлена до 2027 года. Как сообщили «Известиям» в госкорпорации «Ростех», речь идет о девяти лайнерах семейства Ту-204-214, одном Ан-148 и двух Ил-96, возраст которых оценивается до 30 лет.

На данный момент десять из этих двенадцати воздушных судов уже возвращены в строй и работают у различных заказчиков, включая авиакомпанию Red Wings.

«Процесс их восстановления стартовал в 2022-м и на данный момент 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй и эксплуатируются различными заказчиками», – отметили в «Ростехе». Оставшиеся два самолета Ту-204 будут переданы эксплуатантам в течение 2026-2027 годов.

Параллельно в России рассматривается возможность возвращения в небо других типов самолетов, включая двухпалубные Boeing 747. По данным источников «Известий», количество таких лайнеров на регулярных маршрутах может удвоиться в ближайшие годы за счет восстановления самолетов, доставшихся авиакомпании «Россия» после банкротства «Трансаэро».

