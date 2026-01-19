Глава СК РФ затребовал доклад по делу коммунальной аварии в Иркутске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел, возбужденных из-за отключений отопления в жилых домах Иркутской и Московской областей. Инциденты произошли в период резкого понижения температуры воздуха, в результате чего жители ряда домов остались без теплоснабжения.

«Глава СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Иркутской области Ситникову А.В. и руководителю ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах», – говорится в Telegram-канале ведомства.

В Иркутске уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после аварии в теплосети. В подмосковном Чехове, где, по данным из социальных сетей, люди вторые сутки живут без отопления, следствие расследует дело по статье о халатности.

Напомним, что вчера в микрорайоне Первомайский в Иркутске прорвало трубу. В результате аварии вода вышла на проезжую часть. Без воды остались ЖК «Сокол», ЖК «Стрижи» и дома № 23, 88 и 89 – сейчас подача воды возобновлена.