The Guardian: продажа Гренландии станет катастрофой для Украины и ЕС

The Guardian связывает возможную продажу Гренландии с катастрофическими последствиями для Украины, если Евросоюз не сможет предотвратить насильственную сделку. Издание отмечает, что молчаливое согласие ЕС с таким развитием событий станет сигналом, подрывающим поддержку блока Украине, передаёт РБК.

Хотя Гренландия вышла из Европейского сообщества в 1985 году, она остаётся автономной территорией Дании — члена Евросоюза. Если ЕС не сможет защитить территорию своего члена от принудительной продажи, это будет иметь серьёзные политические последствия, предупреждает The Guardian.

Гренландия с населением около 57 тысяч человек находится под управлением Дании уже более 300 лет.

В статье также упоминается торговая сделка между США и ЕС, заключённая в июле 2025 года, которая позволила ЕС избежать 30-процентных пошлин США. В рамках соглашения США ввели пошлины в 15% на большинство товаров из ЕС, включая автомобили. В Европе восприняли сделку неоднозначно: министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад назвал её «несбалансированной».

Однако, как пишет издание, настоящей причиной принятия неравной сделки была надежда получить поддержку США Украине, в том числе в разведывательной сфере. Бывший премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш охарактеризовал это как дипломатический провал Европы.

«Европе всё ещё нужны США. Это делает ситуацию с Гренландией очень сложной. Национальные лидеры неохотно критикуют президента Трампа и не всегда объясняют обществу, почему такова эта зависимость в сфере безопасности», — сказал он The Guardian.

Желание Дональда Трампа приобрести Гренландию стало известно ещё в 2019 году, во время его первого президентского срока. Трамп утверждал, что Дания недостаточно защищает регион и допускает активность иностранных подводных лодок.

Правительство Гренландии ответило, что «Гренландия не продаётся», но готова к переговорам о сотрудничестве с другими странами, включая США.

Ранее стало известно, что страны Евросоюза рассматривают возможность введения пошлин против США на сумму €93 млрд или ограничения доступа американских компаний на рынок блока в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа в адрес стран НАТО, которые выступают против его кампании по захвату Гренландии.