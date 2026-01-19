Конституционный суд рассмотрит жалобу администрации Братска о земельных участках для многодетных

Конституционный суд Российской Федерации принял к рассмотрению жалобу администрации города Братска Иркутской области. Муниципалитет оспаривает положения федерального закона о местном самоуправлении и регионального закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям, которые, по мнению заявителей, возлагают на город непосильное финансовое бремя.

«Введенные на государственном уровне меры поддержки многодетных семей обернулись для муниципальной власти непосильным финансовым бременем, следует из жалобы», – сообщает газета «Коммерсантъ». Администрация города считает, что обеспечение выделенной земли всей необходимой инфраструктурой должно финансироваться регионом или государством.

Поводом для обращения в КС стало судебное решение, обязывающее администрацию Братска за свой счет расчистить заросший лесом участок, выделенный многодетной семье, и обеспечить его инженерными сетями. Городские власти настаивают, что суды перепутали понятия «организация» и «обеспечение» инфраструктурой, и что возложение этих расходов на муниципалитет нарушает принципы самостоятельности местного самоуправления и единства публичной власти.