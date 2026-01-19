Новости

Капитальный ремонт аэродрома в Усть-Куте получил положительное заключение госэкспертизы

Аэродром в городе Усть-Куте Иркутской области готовится к капитальному ремонту. Проектная документация для проведения масштабных работ получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Планируется, что реконструкция начнется уже в этом году и будет завершена к 2028 году.

«В этом году планируется начать капитальный ремонт аэродрома Усть-Кут. Проектная документация для проведения работ получила положительное заключение Главгосэкспертизы России», – сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Финансирование работ будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с проектом капитальному ремонту подлежит взлетно-посадочная полоса с искусственным покрытием, рулежная дорожка, перрон и светосигнальная система. Всего планируется привести в нормативное состояние 152,7 тыс. квадратных метров аэродромных покрытий. В ближайшее время заказчик, ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», объявит конкурс для определения подрядчика.


/ Сибирское Информационное Агентство /
