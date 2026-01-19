Новости

В ботаническом саду Иркутского госуниверситета в крещенские морозы зацвела фейхоа

Фото: ИГУ

В оранжерее Ботанического сада Иркутского государственного университета в разгар сибирской зимы зацвело тропическое растение – фейхоа. Дерево возрастом около 20 лет поступило в сад из частной коллекции в конце ноября 2025 года и уже адаптировалось к новым условиям, выпустив первые соцветия.

«Уход для фейхоа требуется стандартный для тропических растений: свет, тепло, влага. Судя по тому, что оно зацвело – все идет нормально», – рассказала куратор оранжерейных коллекций Ботанического сада ИГУ Алена Свиридова. Она отметила, что цветение пока не очень пышное, так как растение пережило стресс переезда и ему нужно время.

Для ученых университета этот экземпляр пока остается загадкой, поскольку информация о его точном виде и сорте была утрачена после смерти предыдущего владельца. Сейчас основная задача – обеспечить растению хорошие условия для дальнейшего роста, а его изучением ботаники займутся позже.


<p>Фото: ИГУ</p> <p>Фото: ИГУ</p> <p>Фото: ИГУ</p> <p>Фото: ИГУ</p>
