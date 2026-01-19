Население Китая резко сократилось почти на 3,4 млн человек в 2025 году

Согласно последним данным Государственного статистического управления Китая, население страны сократилось в 2025 году на 3,39 млн человек, опустившись до отметки в 1,4 млрд. Эти показатели отражают динамику естественного прироста, которая характеризуется уменьшением количества новорождённых и увеличением числа умерших.

За прошедший год в Китае родилось 7,92 млн младенцев, что составляет всего 5,63 ребёнка на каждые 1000 человек населения. Вместе с тем число смертей оказалось значительно выше — 11,31 млн человек, что эквивалентно уровню смертности в 8,04 случая на тысячу населения. Итоговый естественный прирост составил минус 2,41 человека на тысячу.

Статистика охватывает исключительно население континентального Китая, не включая в себя данные по жителям особых административных регионов Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранных граждан, временно находящихся на территории страны.

Впервые снижение численности населения Китаz произошло в 2022 году, когда она уменьшилась на 850 тысяч человек. В последний раз показатель снижался в 1961 году, когда в стране наблюдался массовый голод. В 1980-х годах Китай проводил политику «Одна семья — один ребенок». В 2015 году власти разрешили парам иметь двух детей, а в 2021 году — трех. Как пишет AFP, многие местные власти сейчас вводят меры по поощрению семей к рождению детей. Политики признали, что население стремительно стареет, в экономике не хватает рабочих рук.

До января 2023 года Китай удерживал первенство среди стран мира по количеству населения. Однако Индия вышла вперёд, превысив отметку в 1,423 млрд человек.