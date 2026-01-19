Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
В Иркутской области 19-20 января ожидаются аномально сильные морозы до -55°
При какой температуре можно не ходить в школу в Иркутской области в морозы
Все материалы сюжета

В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта и поджоге инфраструктурного объекта

Правоохранительные органы Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Как сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк, 18-летний молодой человек, ставший жертвой телефонных мошенников, поджег подстанцию связи и направлялся к следующему объекту, где был задержан сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.

«К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось», – говорится в сообщении.

Читайте также:

В Иркутском районе полностью сгорело маршрутное такси
16 января 2026
СК РФ назвал причину крушения Су-30 в Иркутске в 2022 году
14 января 2026

По имеющимся данным, в конце сентября с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет.

Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 205 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Происшествия":
Все материалы сюжета (253)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес