В Иркутской области задержан подозреваемый в подготовке теракта и поджоге инфраструктурного объекта

Правоохранительные органы Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта и поджоге объекта инфраструктуры. Как сообщила в своем Telegram-канале представитель МВД России Ирина Волк, 18-летний молодой человек, ставший жертвой телефонных мошенников, поджег подстанцию связи и направлялся к следующему объекту, где был задержан сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ.

«К моменту появления оперативников злоумышленник уже успел сделать подкоп. Заметив их, он попытался скрыться в лесном массиве. Однако это ему не удалось», – говорится в сообщении.

По имеющимся данным, в конце сентября с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился сотрудником организации по финансовому мониторингу. Незнакомец заявил, что деньги семьи молодого человека находятся под угрозой и их нужно «обезопасить». Юноша поверил злоумышленнику, взял сбережения своей бабушки и перевел на указанный ему счет.

Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ России, который сообщил, что перевод пошел на финансирование украинской армии. Чтобы избежать ответственности, аферист предложил поучаствовать в спецмероприятии, связанном с поджогом объекта инфраструктуры. Юноша выполнил все указания куратора, поджег одну подстанцию связи и направился к следующей. Там он был задержан сотрудниками региональных подразделений МВД России и ФСБ России.

Следователем ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части второй статьи 205 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.