Герой России и участник СВО Александр Шуваев назначен заместителем губернатора Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев назначил Героя России, генерал-майора Александра Михайловича Шуваева заместителем Губернатора региона. Александр Михайлович, участник программы «Время героев», обладает богатым опытом и высокой квалификацией, которые теперь будут направлены на защиту интересов жителей Приангарья и поддержку участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

«Уверен, что все его знания, умения и навыки пойдут на пользу Приангарью. Обладая лучшими человеческими качествами, генерал Шуваев сможет внести значительный вклад не только в поддержку участников СВО, но и в развитие региона в целом», — отметил Игорь Кобзев в своём телеграм-канале.

До назначения Александр Шуваев проходил стажировку в органах власти Иркутской области и принял решение посвятить свои силы служению региону.

Генерал-майор Шуваев родом из Белгородской области, служил в Воздушно-десантных войсках и принимал участие в специальной военной операции. За боевые заслуги он удостоен звания Героя Российской Федерации, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, ордена Александра Невского, трёх орденов Мужества и медали Суворова.



В июне 2025 года генерал стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной Президентом России Владимиром Путиным.