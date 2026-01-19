Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Все материалы сюжета

Ввод МКД в Иркутской области снизился на 12,4% в 2025 году

Иркутская область заняла 30-ю строчку в рейтинге «Единого ресурса застройщиков» по объему ввода многоквартирных домов за 2025 год.

Читайте также:

Альфа-Банк допускает, что ЦБ может повысить ставку во втором полугодии 2026 года
17 января 2026
Россия вернётся к активному экономическому росту не раньше 2030 года — опрос Столыпина
15 января 2026

Согласно данным рейтинга, в регионе за прошедший год было введено в эксплуатацию 44 новых жилых дома. Общее число квартир в них составило 7 тыс., а общая площадь – 354,7 тыс. квадратных метров, что на 12,4% ниже показателя прошлого года (405,2 тыс. квадратных метров).

Соседние регионы – Новосибирская область, Красноярский край и Республика Бурятия – заняли 9-е, 21-е и 53-е места.

Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Московская область и Санкт-Петербург. В целом по России в 2025 году было введено 4,53 тыс. многоквартирных домов с 834 тыс. квартир, что на 17% меньше, чем годом ранее.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Итоги 2025. Прогнозы 2026":
Все материалы сюжета (54)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес