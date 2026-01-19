Ввод МКД в Иркутской области снизился на 12,4% в 2025 году

Иркутская область заняла 30-ю строчку в рейтинге «Единого ресурса застройщиков» по объему ввода многоквартирных домов за 2025 год.

Согласно данным рейтинга, в регионе за прошедший год было введено в эксплуатацию 44 новых жилых дома. Общее число квартир в них составило 7 тыс., а общая площадь – 354,7 тыс. квадратных метров, что на 12,4% ниже показателя прошлого года (405,2 тыс. квадратных метров).

Соседние регионы – Новосибирская область, Красноярский край и Республика Бурятия – заняли 9-е, 21-е и 53-е места.

Лидерами рейтинга стали Москва, Краснодарский край, Свердловская область, Московская область и Санкт-Петербург. В целом по России в 2025 году было введено 4,53 тыс. многоквартирных домов с 834 тыс. квартир, что на 17% меньше, чем годом ранее.