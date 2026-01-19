Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Все материалы сюжета

Производственные объекты ИНК в рамках промышленного туризма посетили 2300 человек

Производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Усть-Куте по программе промышленного туризма, стартовавшей в 2021 году, посетили около 2300 человек.

В течение 2025 года была организована 21 экскурсия, охватившая 300 участников. Иркутский завод полимеров в Усть-Куте стал основным объектом программы. Проект ориентирован на широкую аудиторию: представителей бизнес-сообщества, экспертов отрасли, журналистов, местных жителей, а также учащихся школ и вузов в рамках профориентационной деятельности.

В ходе экскурсии участники знакомятся с процессом производства, мерами обеспечения экологической безопасности, возможностями для прохождения практики и трудоустройства. Программа включает инструктаж по технике безопасности, выдачу средств индивидуальной защиты, посещение технологических установок, а также обзор вахтового поселка с его социальной инфраструктурой (столовая, спортивный зал, комната отдыха).

Экскурсионная программа ИНК «ЭраПолимера» представлена в номинации «Промышленный туризм» национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025 и входит в путеводитель по промышленному туризму Минпромторга России.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес