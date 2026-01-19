Производственные объекты ИНК в рамках промышленного туризма посетили 2300 человек

Производственные объекты Иркутской нефтяной компании (ИНК) в Усть-Куте по программе промышленного туризма, стартовавшей в 2021 году, посетили около 2300 человек.

В течение 2025 года была организована 21 экскурсия, охватившая 300 участников. Иркутский завод полимеров в Усть-Куте стал основным объектом программы. Проект ориентирован на широкую аудиторию: представителей бизнес-сообщества, экспертов отрасли, журналистов, местных жителей, а также учащихся школ и вузов в рамках профориентационной деятельности.

В ходе экскурсии участники знакомятся с процессом производства, мерами обеспечения экологической безопасности, возможностями для прохождения практики и трудоустройства . Программа включает инструктаж по технике безопасности, выдачу средств индивидуальной защиты, посещение технологических установок, а также обзор вахтового поселка с его социальной инфраструктурой (столовая, спортивный зал, комната отдыха).

Экскурсионная программа ИНК «ЭраПолимера» представлена в номинации «Промышленный туризм» национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2025 и входит в путеводитель по промышленному туризму Минпромторга России.