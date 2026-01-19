Уровень преступности снизился в Иркутской области на 7,3%

В Иркутской области по итогам 2025 года зафиксировано снижение общего уровня преступности. Согласно рейтингу РИА Новости, количество зарегистрированных преступлений составило 145,2 на 10 тыс. жителей, что на 7,3% ниже показателя 2024 года. Также отмечено снижение на 4,2% числа тяжких и особо тяжких преступлений, уровень которых достиг 42,7 на 10 тыс. человек.

В соседних регионах также произошло снижение общего количества зарегистрированных преступлений. В Красноярском крае показатель упал на 11,7%, а в Республике Бурятия – на 11,1%. В Новосибирской области общее число преступлений сократилось на 2,7%, однако там был отмечен небольшой рост (на 1,4%) количества тяжких и особо тяжких деяний.

В России в 2025 году зарегистрировано 1,7 млн преступлений, что на 7,3% меньше, чем за 2024 год. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 80 регионах, а в 66 регионах реже совершали тяжкие и особо тяжкие преступления.