Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения

19 января 2026
19 января 2026

За прошедшие выходные дни аварийно-ремонтные бригады Иркутской электросетевой компании выполнили более 1700 заявок от потребителей. Большинство обращений были связаны с локальными проблемами: отключениями интеллектуальных счетчиков и автоматических выключателей из-за перегрузки электрических сетей в условиях аномальных морозов. Специалисты оперативно меняли перегоревшие предохранители и небольшие участки проводов.

«Абсолютное большинство из обращений были локальными: отключения счетчиков и автоматов из-за перегруза сети. Сетевики меняли перегоревшие предохранители, прокалывающие зажимы, небольшие участки провода 0,4 кВ», – сообщили в пресс-службе ИЭСК. Однако в ряде случаев, например в деревне Старая Ясачная и на Байкальском тракте, пришлось устранять более серьезные повреждения кабельных линий.

Работы осложнялись сорокаградусными морозами и труднодоступной местностью с глубоким снегом. В одном из случаев специалистам пришлось заменить 22 метра кабеля. На время восстановительных работ электроснабжение потребителей частично обеспечивалось с помощью передвижных дизель-генераторов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
