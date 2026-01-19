Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов

В Иркутске температура воздуха опускается до -38, местами до -40 градусов. По прогнозам синоптиков, эта ночь станет одной из самых холодных. И в ближайшие дни морозы не отступят. Как рассказал на заседании оперативного штаба мэр города Руслан Болотов, городские службы сталкиваются с серьезными проблемами.

По словам мэра, резко увеличилось количество происшествий, вызванных низкими температурами. Возникают пожары в частных домах, зафиксированы возгорания автомобилей, повреждаются инженерные коммуникации, что ведет к кратковременным отключениям электричества, тепла и водоснабжения. Большинство нештатных ситуаций удаётся устранять оперативно благодаря четкому взаимодействию городских служб и оперативных подразделений.

Однако есть серьёзные нарушения в функционировании общественного транспорта.

«Получаем сообщения от горожан о том, что невозможно утром уехать на работу. Муниципальные автобусы ходят более-менее исправно, а к коммерческим перевозчикам есть претензии. Жители сообщают о многочисленных нарушениях расписания на популярных маршрутах № 30, 10т, 23. Некоторые из перевозчиков просто не вышли на смену! Объяснили это тем, что замёрзли автобусы и отсутствием дизельного топлива для низких температур. Считаю это неприемлемым», – предупредил мэр.

Он напомнил, что в городе продолжает действовать режим повышенной готовности, и абсолютно все службы, работающие непосредственно с людьми, должны понимать всю степень ответственности, которая на них возложена.

Мэр поручил специалистам городской администрации принять срочные меры по урегулированию ситуации с коммерческими перевозчиками и организовать постоянный мониторинг своевременности выезда транспорта на линии.

До конца периода неблагоприятных погодных условий режим повышенной готовности останется в силе. Граждан просят бережно относиться к своему здоровью и правильно эксплуатировать бытовое оборудование. В случае возникновения любых неприятных ситуаций гражданам рекомендовано сразу обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 520-112.