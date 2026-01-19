Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Все материалы сюжета

Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов

В Иркутске температура воздуха опускается до -38, местами до -40 градусов. По прогнозам синоптиков, эта ночь станет одной из самых холодных. И в ближайшие дни морозы не отступят. Как рассказал на заседании оперативного штаба мэр города Руслан Болотов, городские службы сталкиваются с серьезными проблемами.

По словам мэра, резко увеличилось количество происшествий, вызванных низкими температурами. Возникают пожары в частных домах, зафиксированы возгорания автомобилей, повреждаются инженерные коммуникации, что ведет к кратковременным отключениям электричества, тепла и водоснабжения. Большинство нештатных ситуаций удаётся устранять оперативно благодаря четкому взаимодействию городских служб и оперативных подразделений.

Однако есть серьёзные нарушения в функционировании общественного транспорта.

«Получаем сообщения от горожан о том, что невозможно утром уехать на работу. Муниципальные автобусы ходят более-менее исправно, а к коммерческим перевозчикам есть претензии. Жители сообщают о многочисленных нарушениях расписания на популярных маршрутах № 30, 10т, 23. Некоторые из перевозчиков просто не вышли на смену! Объяснили это тем, что замёрзли автобусы и отсутствием дизельного топлива для низких температур. Считаю это неприемлемым», – предупредил мэр.

Читайте также:

Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
19 января 2026
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
19 января 2026

Он напомнил, что в городе продолжает действовать режим повышенной готовности, и абсолютно все службы, работающие непосредственно с людьми, должны понимать всю степень ответственности, которая на них возложена.

Мэр поручил специалистам городской администрации принять срочные меры по урегулированию ситуации с коммерческими перевозчиками и организовать постоянный мониторинг своевременности выезда транспорта на линии.

До конца периода неблагоприятных погодных условий режим повышенной готовности останется в силе. Граждан просят бережно относиться к своему здоровью и правильно эксплуатировать бытовое оборудование. В случае возникновения любых неприятных ситуаций гражданам рекомендовано сразу обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 520-112.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026":
Все материалы сюжета (11)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес