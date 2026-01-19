Многодетные матери могут получить статус ветеранов труда

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла инициативу о признании многодетных матерей, родивших и воспитавших минимум трое детей, ветеранами труда. Согласно законопроекту, женщины, удовлетворяющие данным критериям, смогут претендовать на получение ряда социальных гарантий, включая компенсации расходов на жилье и коммунальные услуги, медицинскую помощь и прочие льготы, передаёт РИА Новости.

Законодательная инициатива направлена на повышение социального статуса многодетных родителей и признание важности семейного воспитания в развитии государства. Авторы законопроекта подчеркнули, что забота о детях представляет собой ежедневный тяжелый труд, заслуживающий достойного признания со стороны власти.

Проект предполагает внесение изменений в Федеральный закон "О ветеранах", дополнив список категорий, имеющих право на звание "Ветеран труда", женщинами, имеющими трех и более детей и трудовой стаж не менее 15 лет. Это даст таким семьям дополнительные преимущества и доступ к ряду государственных преференций.

По мнению лидера фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, данная мера станет продолжением курса президента РФ Владимира Путина на всестороннюю поддержку семей с детьми, включая предложение уравнять почетное звание "Мать-героиня" с "Героем Труда".