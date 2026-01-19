Новости

Золотой запас России увеличился на $130 млрд благодаря росту мировых цен

Рост стоимости золотого запаса России в 2025 году стал прежде всего отражением беспрецедентного ралли на мировом рынке золота. За год цена унции выросла в 1,7 раза, что автоматически увеличило номинальную оценку резервов почти на $130 млрд, несмотря на небольшое сокращение физического объема. Фактически речь идет не о масштабных покупках, а о переоценке уже накопленного металла на фоне глобального спроса на защитные активы.

– Такой результат наглядно показывает, насколько изменилась структура международных резервов. Доля золота достигла 43,3%, тогда как валютная часть выросла минимально, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. – В условиях геополитических рисков, санкционных ограничений и высокой мировой инфляции золото выполняет функцию универсального якоря, не зависящего от инфраструктуры расчетов и финансовых посредников. Для Банка России это одновременно и страховка, и способ снизить уязвимость резервов к внешним решениям.

Важно и то, что рост золотого запаса произошел без увеличения добычи или агрессивных закупок. Это снижает давление на внутренний рынок и не требует значительных валютных затрат. По сути, выигрыш был получен за счет глобальной конъюнктуры, а не активных действий регулятора.

– В базовом сценарии в 2026 году доля золота в резервах останется высокой, а при сохранении цен выше $4500 за унцию может вырасти еще. Однако потенциал дальнейшего номинального роста будет зависеть уже не от структуры резервов, а от устойчивости мирового спроса на защитные активы и динамики ставок крупнейших центробанков, – резюмирует Владимир Чернов. 


