Гонконгский миллиардер сделал ставку на золото, увеличив его долю в портфеле до 25%

Один из гонконгских миллиардеров Чеа Ченг Хай решил увеличить долю инвестиций в золото, теперь оно составляет четверть его капитала. По оценке Bloomberg, сумма вложений достигает $1,4 млрд.

Год назад инвестиции в золото занимали лишь пятую часть его инвестиционного портфеля. Теперь бизнесмен рекомендует формировать капитал следующим образом: 60% вкладывать в акции, 20% держать в облигациях и столько же — в драгоценные металлы, делая ставку преимущественно на золото.

Своё увлечение инвестициями в драгоценные металлы Чеа начал ещё в 2008 году небольшими партиями. Спустя десять лет он приобрёл крупные доли в фондах, обеспеченных золотом, заработав $251 миллион чистой прибыли. Помимо фондов, он активно вкладывал средства в акции добывающих компаний, золотые слитки и коллекционные монеты.

Бизнесмен откровенно признался, что действует исключительно как покупатель и не планирует продавать ранее купленные активы.

Напомним, ранее известный американский инвестор Марк Мобиус высказал противоположное мнение, считая, что цены на золото стали завышенными после сильного подъёма. Он предостерёг потенциальных покупателей от приобретения золота на текущих уровнях, поскольку полагает, что вложения неоправданно рискованны. Вместе с тем Мобиус допускает возможность покупки, если котировки снизятся примерно на 20%. Также Мобиус предсказывает укрепление американской валюты, что может дополнительно уменьшить инвестиционную привлекательность золота.

По итогам 2025 года рынки драгоценных металлов пережили настоящее бычье ралли, показывая значительно больший рост, чем другие активы. Цена золота выросла на 64%, платина и палладий увеличились вдвое, а главной сенсацией стал феноменальный взлет серебра, которое подорожало сразу в 2,5 раза.

19 января 2026 года золото торгуется на уровне $4671 за тройскую унцию, серебро – $93 за тройскую унцию