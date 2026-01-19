Новости

Девелоперы установили исторический рекорд выручки в 2025 году

Российский рынок недвижимости завершил 2025 год с исторически высоким показателем выручки девелоперов — 5,57 трлн рублей. Эти цифры были зафиксированы в исследовании сервиса «Движение.ру», опубликованном агентством Интерфакс.

Согласно исследованию, значительный рост выручки обусловлен повышенным спросом на жилую недвижимость в четвертом квартале предыдущего года. Покупателей стимулировали изменения условий льготной семейной ипотеки и слухи о возможном ужесточении правил программы. Благодаря этому фактору российские строительные компании смогли значительно повысить общий объем выручки.

Объем продаж девелоперов увеличился на 2,4% по сравнению с показателями 2024 года. Всего за этот период было продано 584 тыс. квартир.

Максимальное количество сделок пришлось на конец года: октябрь-декабрь показали ежемесячный прирост объемов продаж. Абсолютный рекорд был установлен в декабре 2025 года, когда зарегистрировано 84 тысячи покупок жилья. 


