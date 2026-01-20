Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 января: 11 527,5996 руб/1 г золота и 227,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 11 527,5996 руб.
  • 1 грамм серебра - 227,0000 руб.
  • 1 грамм платины - 5 752,4902 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 387,4902 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,5602 р. (0,09%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3800 р. (0,60%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 218,2200 р. (3,65%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 131,8298 р. (2,92%).

