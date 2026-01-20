Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 января: 11 527,5996 руб/1 г золота и 227,0000/1 г серебра

ЦБ РФ с 20 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 11 527,5996 руб.
- 1 грамм серебра - 227,0000 руб.
- 1 грамм платины - 5 752,4902 руб.
- 1 грамм палладия - 4 387,4902 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,5602 р. (0,09%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3800 р. (0,60%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 218,2200 р. (3,65%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 131,8298 р. (2,92%).