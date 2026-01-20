Штрафы до 2 млн рублей грозят российским майнерам

Госдума рассматривает законопроект, предусматривающий административную ответственность за нарушение правил добычи цифровых активов и работы майнинговых инфраструктур. Предлагается установить штрафы до 2 млн рублей за осуществление майнинга в запретных регионах и до 10 млн рублей при повторных нарушениях. Нарушение лимитов потребления энергии приведет к аналогичным санкциям, включая конфискацию оборудования, передаёт ТАСС.

Какие штрафы планируют ввести?

- Граждане будут штрафоваться на сумму до 150 тысяч рублей за добычу криптовалют в регионах, где она официально запрещена.

- Должностные лица рискуют заплатить штраф до 800 тысяч рублей, а компании могут столкнуться с выплатами до 2 млн рублей.

- Майнеры, превысившие разрешенные пределы энергозатрат без регистрации в налоговом реестре, столкнутся с аналогичными мерами воздействия.

- За неоднократные правонарушения штрафы возрастают многократно, достигая суммы до 10 млн рублей.



Также предусмотрены новые нормы контроля над деятельностью организаций, занимающихся организацией инфраструктуры для майнинга. В случае несоблюдения установленных требований нарушители понесут административную ответственность в зависимости от масштабов нарушений.

Что требуется для организации легального майнинга?

Для обеспечения законности своей деятельности граждане и предприятия обязаны соблюдать ряд условий:



- Регистрация индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в специально предусмотренном реестре Федерального налогового ведомства.

- Для физических лиц предусмотрена возможность майнить криптовалюту без регистрации, однако существует ограничение по потреблению электроэнергии (не более 6 тыс. кВт⋅ч в месяц) и требование подачи отчетности о полученных средствах.

Нарушения этих норм влечет серьезные последствия, включая крупные денежные взыскания и потерю оборудования.

Законодательная инициатива направлена на упорядочение ситуации с регулированием рынка криптовалют, устранение теневых схем и обеспечение справедливого налогообложения участников отрасли.

Какие действуют ограничения?

Напомним, регулирование майнинга началось в 2024 году, когда было принято решение разрешить заниматься этой деятельностью исключительно юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, прошедшим регистрацию в специализированном реестре ФНС. До начала 2031 года некоторые регионы временно ограничили или вовсе прекратили добычу криптовалют ввиду недостатка мощностей электросетей.

В частности, первоначально запрет на майнинг в Иркутской области действовал с 1 января по 15 марта 2025 года. Позднее Правительство РФ ввело полный запрет на майнинговую деятельность на юге региона сроком с 7 апреля 2025 года по 15 марта 2031 года. Под ограничения попали следующие территории: Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, Жигаловский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Качугский, Куйтунский, Нижнеудинский, Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Тулунский, Усольский, Усть-Удинский, Черемховский, Шелеховский и Эхирит-Булагатский районы, а также города Иркутск, Зима, Саянск, Свирск, Тулун, Усолье-Сибирское, Черемхово и Ангарский городской округ.

По итогам 2025 года потребление электроэнергии в Иркутской области сократилось на 5,9%, до 67,6 млрд кВт∙ч, по сравнению с предыдущим годом. Одной из основных причин стало введение официального запрета на добычу криптовалют и мягкая погода зимой, сообщили в правительстве региона.

Ранее эксперты называли Иркутскую область колыбелью криптовалюты и майнинга в России. Из-за дешевизны электроэнергии здесь особенно активно развивался майнинг, а предприниматели стали первопроходцами в добыче криптовалюты в России.