Politico: ЕС готовит «торговую базуку» для борьбы с Трампом и пошлинами

Евросоюз рассматривает несколько вариантов ответа на угрозы президента США Дональда Трампа, включая введение пошлин на американские товары, использование «торговой базуки», сближение с Китаем и продажу американских облигаций, пишет Politico. Однако такие меры могут привести к новой торговой войне между ЕС и США, передаёт РБК.

Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин с 1 февраля для восьми европейских стран — Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии — из-за их военного участия в Гренландии. С 1 июня ставка пошлин вырастет до 25%. По словам Трампа, пошлины будут действовать до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение по покупке Гренландии.

Politico отмечает, что ЕС может возобновить введённые ранее пошлины на американские товары на сумму €93 млрд, которые были заморожены после торгового соглашения с США. Если мораторий не продлят, с 7 февраля пошлины вступят в силу, что приведёт к эскалации торговой войны.

Одним из самых мощных инструментов ЕС является «торговая базука» — механизм борьбы с принуждением (ACI), позволяющий вводить дополнительные налоги и ограничения для технологических корпораций, ограничивать инвестиции и доступ к рынкам, а также запрещать участие компаний в государственных тендерах. Однако этот механизм новый и его применение возможно только при поддержке большинства стран ЕС.

Другой вариант — «китайская карта»: сближение с Китаем, как это сделала Канада. Однако для ЕС это рискованный шаг, поскольку европейские производители могут потерять конкурентоспособность. Торговый эксперт Дэвид Клейманн отмечает, что «китайцы превосходят нас по ключевым позициям экспорта и производства», и Европе понадобятся дополнительные барьеры и регулирование торговли с Китаем.

Большой государственный долг США — «ахиллесова пята» Америки. По данным Bloomberg, европейские компании владеют около 40% американских облигаций. Брюссель может потребовать от банков и пенсионных фондов избавиться от этих активов, что может спровоцировать финансовый кризис, но и Европе это нанесёт ущерб из-за падения стоимости активов.

Пока что ЕС предпочитает сдержанность и взаимодействие, а не эскалацию. Заместитель главного представителя Еврокомиссии Олоф Гилл подчеркнул необходимость разумного подхода к угрозам и реальной ситуации.

Кроме того, европейские компании выигрывают от текущей патовой ситуации с пошлинами: США снизили ставку для ЕС до 15%, а ЕС должен был снизить пошлины на американские промышленные товары до нуля, но угрозы Трампа сорвали голосование в Европарламенте.

Ожидается, что лидеры ЕС обсудят план действий на экстренном заседании 22 января.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал отказ жителей Гренландии становиться частью Америки, назвав это «проблемой самих гренландцев». Напомним, ранее премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен ясно обозначил позицию острова, сказав, что регион предпочитает оставаться автономной территорией Дании и не заинтересован присоединяться к Америке. Репортёры поинтересовались мнением Трампа по этому поводу. «Ну, это их проблема. Это их проблема. Я с ним не согласен. Не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю, но это будет для него большой проблемой», — сказал он.