Трамп анонсирует создание «Совета мира»: эксперты предупреждают о рисках дублирования функций ООН

Дональд Трамп намерен организовать подписание документов нового международного института — «Совета мира» — прямо на заседании Всемирного экономического форума в Давосе 22 января, сообщает агентство Bloomberg. Однако ряд стран-участников выразили сомнения относительно целесообразности присоединения к этому проекту, передаёт РБК.

Согласно источникам издания, участие ряда мировых лидеров пока остается неопределенным. Так, президент Франции Эммануэль Макрон отказался поддержать инициативу, опасаясь конкуренции будущего Совета с Организацией Объединённых Наций (ООН). Источник близкий к руководству Франции пояснил позицию Макрона следующим образом: новое образование ставит под сомнение принципы и нормы ООН, признанные международным сообществом и Францией как обязательные к соблюдению.

Хартия организации предусматривает финансовую поддержку участников, желающих войти в Совет на постоянной основе. Страны обязуются сделать вклад размером в миллиард долларов США, направленный на помощь восстановлению территории сектора Газа. Тем же странам, которые предпочтут временное членство сроком на три года, вносить денежный взнос не потребуется.

Приглашения в новый международный институт были направлены многим государствам, включая Россию и Белоруссию. Президент Владимир Путин заявил, что предложение изучается. Его белорусский коллега Александр Лукашенко выразил готовность принять участие в работе Совета. Портал Onet утверждает, что Польша также получила такое приглашение, хотя позиция польских властей остаётся осторожной: правительство заявило, что решение должно пройти процедуру утверждения правительством и парламентом страны.

Сам документ призван создать организацию, способствующую поддержанию международной стабильности и развитию устойчивого миротворчества в зонах конфликтов, предлагая более эффективную альтернативу существующим структурам ООН. Финансовое обязательство закрепляет статус постоянного члена и позволяет контролировать распределение ресурсов.