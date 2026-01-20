Почему россияне потеряли интерес к электромобилям: причины падения продаж

По итогам 2025 года продажи электромобилей в России упали на 30%, составив всего 12 542 автомобиля. Как отметил глава аналитической компании «Автостат» Сергей Целиков, основной причиной снижения спроса стали увеличение утилизационного сбора и высокая стоимость автокредитования, передаёт газета "Ведомости".

Эксперты "Автостат" в качестве причин падения спроса называли также подорожание автомобилей, слабое развитие сети зарядных станций и переход покупателей на гибриды.

Несмотря на общее падение объемов реализации электрокаров, отдельные бренды показали положительную динамику. Например, производство электромобилей марки Evolute, расположенных в Липецкой области, выросло на 47%. Продажи моделей калининградской компании «Автотор» («Амберавто») увеличились ещё больше — почти в семь раз.

Тем не менее наиболее продаваемым марочным сегментом оставался премиум-класс китайского производителя Zeekr, чей объем продаж составил около трети российского рынка, несмотря на сокращение продаж на 60% по сравнению с предыдущим годом.