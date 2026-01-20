Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Все материалы сюжета

Почему россияне потеряли интерес к электромобилям: причины падения продаж

По итогам 2025 года продажи электромобилей в России упали на 30%, составив всего 12 542 автомобиля. Как отметил глава аналитической компании «Автостат» Сергей Целиков, основной причиной снижения спроса стали увеличение утилизационного сбора и высокая стоимость автокредитования, передаёт газета "Ведомости".

Читайте также:

Электромобили теряют популярность в России: продажи упали на треть
22 декабря 2025
«Яндекс» запустит бюджетный электромобиль для такси UMO 5 стоимостью 2,4 млн рублей
12 декабря 2025

Эксперты "Автостат" в качестве причин падения спроса называли также подорожание автомобилей, слабое развитие сети зарядных станций и переход покупателей на гибриды.

Несмотря на общее падение объемов реализации электрокаров, отдельные бренды показали положительную динамику. Например, производство электромобилей марки Evolute, расположенных в Липецкой области, выросло на 47%. Продажи моделей калининградской компании «Автотор» («Амберавто») увеличились ещё больше — почти в семь раз.

Тем не менее наиболее продаваемым марочным сегментом оставался премиум-класс китайского производителя Zeekr, чей объем продаж составил около трети российского рынка, несмотря на сокращение продаж на 60% по сравнению с предыдущим годом.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#электромобили":
Все материалы сюжета (148)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес