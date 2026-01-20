Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Все материалы сюжета

Параллельный импорт в Россию сократился в 2025 году в два раза

Объемы параллельного импорта в Россию в 2025 году продемонстрировали значительное сокращение. Как заявил председатель комитета Государственной думы по экономической политике Максим Топилин, стоимостный показатель упал до 33-35 млрд долларов с 45 млрд за девять месяцев 2024 года. По оценкам Федеральной таможенной службы, общий объём такого импорта сократился на 50%. Об этом пишет газета «Известия».

«Двукратное падение такого импорта является не только индикатором, но и прямым следствием как успехов импортозамещения, так и роста поставок из дружественных стран», – заявил руководитель АО «ВЭД Агент» Александр Дегтярев. По его словам, рост отечественного производства в ряде отраслей исчисляется десятками процентов.

Эксперты отмечают, что за этим трендом стоит реальный рост внутреннего выпуска продукции, например, в радиоэлектронике, автотранспортных средствах и станкостроении. Дополнительными факторами являются ужесточение таможенного контроля и переориентация на прямые поставки из дружественных стран, прежде всего из Китая. Ожидается, что тенденция к снижению параллельного импорта сохранится и в 2026 году.

Ранее Китай установил мировой рекорд по торговому профициту – 1,2 трлн долларов в 2025 году. Положительное сальдо внешнеторгового баланса КНР составило 1,2 трлн долларов. Это исторический максимум не только для самого Китая, но и для всех стран мира.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес