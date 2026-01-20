Новости

Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Все материалы сюжета

Мощнейшая магнитная буря уровня G4.33 началась на Земле

На Земле началась мощнейшая магнитная буря, официально классифицированная как уровень G4.33, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН. Ученые не исключают ее перерастания в высший уровень G5, который наблюдался только один раз за последние 20 лет.

<p>Фото https://t.me/lpixras/2034</p>

Фото https://t.me/lpixras/2034

Как сообщает лаборатория в своем Telegram-канале, буря развивается с рекордными показателями. Индукция магнитного поля солнечного ветра достигла значения 87.9 нТл, что значительно превышает «потолок» в 50 нТл, заложенный в графики на 20 лет вперед. Такие данные указывают на экстремальную интенсивность события, подчеркивают ученые. В XXI веке такая буря фиксировалась только в мае 2024 года.

19 января ученые сообщали, что в окрестностях Земли начался радиационный шторм высшего уровня S4. Частицы полностью блокируются магнитным полем и атмосферой планеты, но создают риски для спутников и астронавтов.

Согласно шкале NOAA, радиационный шторм уровня S4 несет следующие риски: неизбежную опасность для астронавтов в открытом космосе; возможное облучение пассажиров и экипажей самолетов на высоких широтах; проблемы с памятью, ориентацией и эффективностью солнечных панелей у спутников; сбои ВЧ-радиосвязи в полярных регионах и увеличение навигационных ошибок.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«С госконтрактами надо уметь работать» – Аркадий Шумай о том, что выделяет СК «ВостСибСтрой» на рынке генподряда
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
«Иркутск голодный до качественных площадей» – Геннадий Ильичев об управлении коммерческой недвижимостью, трендах рынка и новых форматах
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес