Мощнейшая магнитная буря уровня G4.33 началась на Земле

На Земле началась мощнейшая магнитная буря, официально классифицированная как уровень G4.33, сообщает Лаборатория солнечной астрономии (XRAS) ИКИ РАН. Ученые не исключают ее перерастания в высший уровень G5, который наблюдался только один раз за последние 20 лет.

Фото https://t.me/lpixras/2034

Как сообщает лаборатория в своем Telegram-канале, буря развивается с рекордными показателями. Индукция магнитного поля солнечного ветра достигла значения 87.9 нТл, что значительно превышает «потолок» в 50 нТл, заложенный в графики на 20 лет вперед. Такие данные указывают на экстремальную интенсивность события, подчеркивают ученые. В XXI веке такая буря фиксировалась только в мае 2024 года.

19 января ученые сообщали, что в окрестностях Земли начался радиационный шторм высшего уровня S4. Частицы полностью блокируются магнитным полем и атмосферой планеты, но создают риски для спутников и астронавтов.

Согласно шкале NOAA, радиационный шторм уровня S4 несет следующие риски: неизбежную опасность для астронавтов в открытом космосе; возможное облучение пассажиров и экипажей самолетов на высоких широтах; проблемы с памятью, ориентацией и эффективностью солнечных панелей у спутников; сбои ВЧ-радиосвязи в полярных регионах и увеличение навигационных ошибок.