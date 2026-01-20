Новости

ЦБ опроверг рост блокировок карт из-за мошенничества

Центральный банк России опроверг информацию о росте числа заблокированных карт из-за подозрительных операций, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу регулятора.

<p>Фото https://pixabay.com/</p>

Согласно данным ЦБ, с 1 по 19 января текущего года было получено 7,4 тыс. обращений граждан по этому поводу, что вдвое меньше обычного уровня.

С 1 января в России вступили в силу новые правила, согласно которым при выявлении признаков мошеннических действий банк не блокирует карту и перевод, а приостанавливает операцию на два дня или отказывает клиенту в переводе и в этот период уведомляет его о рисках. Клиент, в свою очередь, может подтвердить операцию в течение следующего дня либо повторить ее, и кредитная организация обязана исполнить подтвержденное распоряжение.

Исключение составляют случаи, когда реквизиты получателя уже числятся в специальной базе данных ЦБ о мошеннических операциях.

Ранее "Коммерсант" сообщал, что банки заблокировали миллионы карт и счетов физических лиц с начала года. За неполные три недели 2026 года на финансовых форумах появились сотни жалоб на необоснованные блокировки карт и счетов граждан. В большинстве случаев причины блокировки клиентам непонятны, а попытки получить ответ от банков переадресовываются в ЦБ. Помимо карточных переводов под блокировку стали попадать даже клиенты, совершающие покупки на маркетплейсах. Так, по словам одного из собеседников, при покупке нескольких товаров подряд на одном и том же маркетплейсе он пополнял несколько раз счет на нем и в итоге попал в блок по 161-ФЗ.

«Массовый характер блокировок является следствием как резкого расширения критериев подозрительных операций, так и автоматизации антифрод-систем», — указывает партнер практики частных клиентов АБ "Вертикаль" Татьяна Микони. «Алгоритмы выявления сомнительных или подозрительных операций настроены таким образом, чтобы максимально исключить любую вероятность того, что такая операция останется незамеченной, а значит, предполагается большая погрешность в их работе». С 1 января вступил в силу приказ ЦБ, который вдвое расширил перечень признаков подозрительных операций в рамках 161-ФЗ, до 12 критериев.

«Публичные жалобы традиционно отражают лишь небольшую часть реальных случаев, поэтому совокупное число граждан, столкнувшихся с временными блокировками или ограничениями операций с начала года, может быть существенно выше», — отмечает бизнес-архитектор департамента «Банки и финансы» компании «Рексофт» Елена Голяева. «За первые две недели января под временные блокировки могли попасть 2–3 млн обычных людей — это 1–2% от всех активных клиентов банков», — оценивают в компании «Информзащита».


