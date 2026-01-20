Российский бизнес с начала 2026 года повысил цены на ряд товаров и услуг на 5-20%

С начала 2026 года компании в России объявили о повышении цен на свою продукцию и услуги. Как рассказал «Известиям» глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, логистические фирмы скорректировали тарифы на 10-20%, а IT-сектор и сфера услуг подняли цены на 5-10%. Бизнес связывает это решение с повышением налога на добавленную стоимость до 22% и ростом других затрат.

«Предприятия связали это с повышением НДС на 2 п.п. – до 22% – с 1 января», – отметил Сергей Катырин. По его словам, существенная часть бизнеса еще в 2025 году начала закладывать будущие налоговые изменения в прайсы, чтобы избежать резких скачков позже.

Рост цен наблюдается и на потребительском рынке. По данным Росстата, с 1 по 12 января инфляция в стране составила 1,26%. Лидерами подорожания стали овощи: огурцы подорожали на 21%, помидоры – на 13,5%. Федеральная антимонопольная служба уже направила запросы крупнейшим производителям овощей защищенного грунта для получения объяснений о причинах роста цен.

– Повышение НДС с 20% до 22% само по себе закладывает разовый рост цен. Если компании полностью переложат налог на потребителя, то чисто арифметически эффект составит около 1,6–1,7% по тем товарам и услугам, где НДС включен в конечную цену, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.