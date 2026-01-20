ЦБ на четверть сократит сеть по обслуживанию наличных к 2028

Банк России продолжит оптимизировать региональную сеть по обслуживанию наличного денежного обращения (НДО) в связи с сокращением оборота наличных и расширением роли банков при работе с ними, сообщает Интерфакс со ссылкой на данные ЦБ.

В частности, в рамках этой оптимизации, в 2026–2027 гг. регулятор намерен ликвидировать в общей сложности 23 кассовых центра, вследствие чего их количество к 2028 г. сократится на 26%, до 64 центров.

ЦБ также продолжит проведение исследований по изучению спроса на наличные деньги со стороны граждан и бизнеса, рассмотрит возможность применения стресс-тестирования участников НДО для оценки достаточности инфраструктуры.

Ранее СМИ сообщали, что объем наличных денег в обращении в России в третьем квартале 2025 года показал рекордный рост, увеличившись на 659 млрд рублей. Этот показатель почти в пять раз превысил значение аналогичного периода 2024 года, когда прирост составил лишь 137 млрд рублей, и стал самым значительным с 2022 года.

«Для многих отключение мобильного интернета в ряде регионов стало сигналом, что необходимо иметь при себе определенный запас наличных», – пояснила газете «Известия» глава отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. В ЦБ ранее сообщали, что россияне стали чаще снимать наличные именно из-за отключений интернета.

Дополнительными факторами роста спроса на наличные стали усиление банковского контроля за подозрительными операциями с 1 сентября и подключение ФНС к проверкам карт с 1 июля. Часть граждан могла увеличить долю расчетов кешем, чтобы снизить риски блокировок и задержек при операциях.