Ставки по вкладам рухнули в 20 крупнейших банках России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Ким Чен Ын публично уволил вице-премьера КНДР, систему «все включено» в турецких отелях могут изменить, ставки по вкладам рухнули в 20 крупнейших банках России, а в Иркутской области ожидается полярное сияние. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Снятие вице-премьера КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын публично отправил в отставку вице-премьера Ян Сын Хо. Это случилось на церемонии по случаю завершения первого этапа реконструкции и модернизации Ренсонского машиностроительного объединения. «Процесс первой очереди модернизации Ренсонмаша перенес излишний искусственный хаос из-за безответственных, грубых и неспособных руководящих работников», – прокомментировал он свое решение и призвал «перестать полагаться на тех, кто слишком долго привыкал к пораженчеству, безответственности и пассивности».

Не все включено

Турция планирует изменить систему «все включено» в отелях. Отмечается, что из-за нее туристы почти не выходят из гостиниц и постоянно едят – это негативно отражается как на их здоровье, так и на раскрытии туристического потенциала страны. В связи с этим систему могут модернизировать. Предлагается ее либо совсем убрать, либо сделать национальную кухню основой шведских столов: таким образом гастрономия может стать ключевым элементом культурного и туристического продвижения государства.

Падение ставок

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%. Это минимальное значение с июля 2024 года, о чем свидетельствует расчеты индекса вкладов «Финуслуг». Изменения произошли после заседания ЦБ РФ. Трехмесячные вклады были единственными, чья средняя ставка превышала 15% годовых.

Полярное сияние

Жители Иркутской области смогут стать свидетелями полярного сияния: оно ожидается в ночь с 20 на 21 января 2026 года на территории всей страны. Эксперты отмечают, что оно будет исключительно сильным. Для наблюдений рекомендует выбирать площадку с незасвеченным северным горизонтом. Лучше всего сияние видно на снимках: сделать их можно как при помощи фотокамеры, так и камеры мобильного телефона.

Ущерб от пожара

Накануне в городе Ангарске Иркутской области прошла встреча с предпринимателями, чей бизнес пострадал в результате пожара в ТЦ «Автомир». Пламя, возникшее в субботу, на 3000 квадратных метрах ликвидировали 77 пожарных с помощью 15 единиц техники: пожар удалось потушить только в воскресенье. Причину возгорания установит экспертиза. Предприниматели определяют сумму ущерба. Бизнесменам окажут поддержку.