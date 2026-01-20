Средняя ставка по коротким вкладам упала ниже 15%

Средняя ставка по трехмесячным вкладам в 20 крупнейших банках по размеру депозитного портфеля снизилась до 14,86%, что является минимальным значением с июля 2024 года. Об этом свидетельствуют расчеты индекса вкладов Финуслуг. Вклады со сроком на три месяца оставались единственными, где средний показатель превышал 15% годовых.

С начала года средние ставки снизились на 0,08–0,28 процентного пункта, а относительно 19 декабря 2025 года, когда Банк России снизил ключевую ставку до 16%, на 0,24–0,65 процентного пункта.

- Средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 по состоянию на 19 января 2026 года составляет 14,86% годовых (-0,65 процентного пункта относительно 19 декабря 2025 года, когда Банк России снизил ключевую ставку до 16%).

- Средняя ставка по полугодовому вкладу в топ-20 составляет 14,17% (-0,56 процентного пункта за аналогичный период).

- Средняя ставка по годовому вкладу — 13,08% (-0,42 процентного пункта).

- Средняя ставка по вкладу на 1,5 года — 11,43% (-0,28 процентного пункта).

- Средняя ставка по двухлетнему вкладу — 11,16% (-0,24 процентного пункта).

- Средняя ставка по трехлетнему вкладу — 10,63% (-0,25 процентного пункта).

Максимальная ставка по вкладу среди топ-20 банков составляет 18% годовых, минимальная — 6,8%.

Индекс вкладов Финуслуг рассчитывается на основе ставок по вкладам в топ-20 крупнейших банков по объему розничного депозитного портфеля. Анализируются вклады на 100 000 рублей на сроке от трех месяцев до трех лет.

Напомним, Банк России 19 декабря 2025 года принял решение снизить ключевую ставку до уровня 16%. Эксперты считают, что ключевая ставка ЦБ РФ в 2026 году может быть снижена 6 раз и опуститься к концу декабря 2026 года до 11-12% годовых.