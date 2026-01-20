Полярное сияние смогут увидеть жители Иркутской области

Ближайшей ночью жители Иркутской области смогут увидеть полярное сияние. Также удивительное природное явление будет возможность наблюдать и в других российских регионах.

«В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, которые можно будет наблюдать на территории всей страны», – сообщил председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

Для наблюдений рекомендуется выбирать площадку с незасвеченным северным горизонтом, недалеко от города. Лучше всего сияние видно на снимках, сделать которые можно как при помощи фотоаппарата, так и камеры мобильного телефона.