Морозы -55 в Иркутской области, январь 2026
Транспортные коллапсы в Иркутске: водители не вышли на рейсы из-за морозов
Бригады Иркутской электросетевой компании за выходные отработали более 1700 заявок от населения
Мэрия Иркутска готова оказать помощь водителям при неисправностях на дорогах
Полярное сияние смогут увидеть жители Иркутской области

Ближайшей ночью жители Иркутской области смогут увидеть полярное сияние. Также удивительное природное явление будет возможность наблюдать и в других российских регионах.

«В ночь со вторника на среду ожидаются исключительно сильные полярные сияния, которые можно будет наблюдать на территории всей страны», – сообщил председатель Иркутского регионального астрономического общества Павел Никифоров.

Для наблюдений рекомендуется выбирать площадку с незасвеченным северным горизонтом, недалеко от города. Лучше всего сияние видно на снимках, сделать которые можно как при помощи фотоаппарата, так и камеры мобильного телефона.


