Предприниматели сгоревшего ТЦ «Автомир» в Ангарске оценят ущерб

Первый заместитель мэра города Ангарска Иркутской области Михаил Головков накануне провел встречу с предпринимателями, чей бизнес пострадал в результате пожара в ТЦ «Автомир». В рабочей группе приняли участие также члены комиссии КЧС, руководители МЧС и пожарной службы, специалисты профильных структур администрации.

«Причину возгорания установит экспертиза. Предприниматели определяют сумму ущерба. Для оперативной отработки возникающих вопросов создан чат. В нем будет размещена информация о мерах поддержки, которую могут получить пострадавшие от пожара арендаторы. Также в чате будет информация об имеющихся в центре занятости вакансиях. Из-за пожара многие потеряли работу», – прокомментировал мэр Сергей Петров.

Крупный пожар начался вечером в субботу, 17 января. На момент прибытия пожарных из-под кровли и окон уже шел густой черный дым. Звеном газодымозащитной службы при помощи устройств были спасены два человека, еще троих эвакуировали по автолестнице. Пламя на 3000 квадратных метрах ликвидировали 77 пожарных с помощью 15 единиц техники. Пожар удалось полностью потушить только в воскресенье.