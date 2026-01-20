Силуанов: ИИ не справится с формированием бюджета

Министр финансов Антон Силуанов уверен, что искусственный интеллект (ИИ) не справится с формированием государственного бюджета.

«Все равно, когда формируешь бюджет, здесь нужна душа. Ни один искусственный интеллект, я думаю, пока сегодня с этим не справится»,— сказал господин Силуанов журналисту ВГТРК Павлу Зарубину (запись опубликована в Telegram).

В 2023 году Минфин допускал, что в будущем ИИ будет применяться при формировании базового бюджета. При этом ведомство уточняло, что автоматизировать весь процесс нельзя.